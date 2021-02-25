Kıble uzmanı nedir? Sorusu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde görev almak üzere 4.500 TL maaşla kıble uzmanı alımı yapacağı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama geldi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN KIBLE UZMANI ALIMI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliğinden açıklama geldi.

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda “Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir” denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile Kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur."

KIBLE UZMANI NEDİR?

Diyanet'in geçtiğimiz yıllarda başlattığı bir proje olan Kıble Uzmanı, 81 ilde bulunan tüm camilerde kıble hesaplaması konusunda yanlışın bulunmaması adına yapılan bir uygulamadır.