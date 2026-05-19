DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı kapsamında 1.128 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alım doğrultusunda başvurular 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 5 Haziran 2026 günü saat 16.30’a kadar devam edecek.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kadro planlamasına göre toplam 1.128 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) pozisyonu için ön lisans mezunları arasından KPSSP93 puan türüyle 338 kişi alınacak. Bu kontenjanın 146’sı kadın, 192’si ise erkek adaylara ayrıldı.

Destek Personeli (aşçı) kadrosunda yine ön lisans mezunları arasından KPSSP93 puanı ile toplam 216 personel istihdam edilecek. Bu alımda 107 kadın ve 109 erkek kontenjanı bulunuyor.

Destek Personeli (temizlik) kadrosu için ön lisans mezunları arasından KPSSP93 puan türüyle 274 kişi alınacak. Bu kadroların 150’si kadın, 124’ü erkek adaylara ayrılmış durumda.

Ayrıca temizlik personeli alımının bir kısmı ortaöğretim mezunları arasından yapılacak. KPSSP94 puan türüyle gerçekleştirilecek bu alımda toplam 300 kişi istihdam edilecek olup, kontenjanın 180’i kadın, 120’si erkek adaylardan oluşuyor.