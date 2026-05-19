Diyanet İşleri Başkanlığı 1.128 personel alımı yapacak! Diyanet personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1.128 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kadrolarını kapsayan alıma ilişkin başvuru şartları, kullanılacak KPSS puan türleri, kontenjan dağılımı ve sözlü sınav sürecine dair detaylar da netlik kazandı. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları hangi platform üzerinden gerçekleştirilecek, alım yapılacak kadrolar nasıl dağıtılacak? İşte 2026 Diyanet personel alımına dair tüm ayrıntılar…
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1.128 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kadrolarını kapsayan alıma ilişkin başvuru şartları, KPSS puan türleri, kontenjan dağılımı ve sözlü sınav sürecine dair ayrıntılar da netlik kazandı. Başvuruların çevrim içi olarak yapılacağı süreçte adaylar, işlemlerini 5 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Peki, Diyanet personel alımında aranan şartlar neler, hangi kadrolara ne kadar kontenjan ayrıldı? İşte tüm detaylar…
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı kapsamında 1.128 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alım doğrultusunda başvurular 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 5 Haziran 2026 günü saat 16.30’a kadar devam edecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kadro planlamasına göre toplam 1.128 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımı ise şu şekilde belirlendi:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) pozisyonu için ön lisans mezunları arasından KPSSP93 puan türüyle 338 kişi alınacak. Bu kontenjanın 146’sı kadın, 192’si ise erkek adaylara ayrıldı.
Destek Personeli (aşçı) kadrosunda yine ön lisans mezunları arasından KPSSP93 puanı ile toplam 216 personel istihdam edilecek. Bu alımda 107 kadın ve 109 erkek kontenjanı bulunuyor.
Destek Personeli (temizlik) kadrosu için ön lisans mezunları arasından KPSSP93 puan türüyle 274 kişi alınacak. Bu kadroların 150’si kadın, 124’ü erkek adaylara ayrılmış durumda.
Ayrıca temizlik personeli alımının bir kısmı ortaöğretim mezunları arasından yapılacak. KPSSP94 puan türüyle gerçekleştirilecek bu alımda toplam 300 kişi istihdam edilecek olup, kontenjanın 180’i kadın, 120’si erkek adaylardan oluşuyor.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak. Ön lisans ve lise mezunlarının bilgileri sistemden otomatik çekilecek. Mezuniyet bilgisi görünmeyen yükseköğrenim adaylarının, başvurudan önce üniversiteleriyle görüşerek bilgilerini YÖKKSİS’e işletmesi gerekiyor.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesindeki genel şartları karşılamak ve görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak.
- 2024 KPSS sınavından ön lisans mezunları için KPSSP93, lise ve dengi okul mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.
- Kamuda 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışırken istifa edenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması şarttır. Bu kuralı ihlal edenlerin yerleştirmesi yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
- Adayların başvuru ekranına geçmeden önce dikkat etmesi gereken iki kritik kural bulunuyor. Adaylar ilan edilen aşçı, temizlik görevlisi veya güvenlik görevlisi unvanlarından yalnızca birine başvuru yapabilirler. Birden fazla unvana başvuru yapılamaz.
Özel başvuru şartları için aşağıda bulunan resmi başvuru ilanına tıklayarak ulaşabilirsiniz.