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Diyanet şehirlerarası otobüslerin namaz vakitlerinde mola vermesi talebinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, şehirlerarası otobüs yolculuklarında namaz vakitlerinin dikkate alınmasına yönelik ilgili bakanlıklardan düzenleme yapılmasını istedi

Diyanet şehirlerarası otobüslerin namaz vakitlerinde mola vermesi talebinde bulundu

diyanethaber sitesinin haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığından yazılan Başkan Ali Erbaş imzalı yazıda vatandaşlardan gelen taleplerin altı çizilerek, "Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir." denildi.

MAKUL BİR SÜRE AYRILMASI İSTENDİ

Başkan Erbaş imzasıyla yazılan yazıda din ve vicdan özgürlüğüne de atıfta bulunularak, "Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitleri dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili yapılacak düzenlemelerin değerlendirilmesi..." ifadelerine yer verildi.

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