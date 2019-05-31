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Diyarbakır Cuma namazı saati! 31 Mayıs Diyarbakır Cuma saati kaçta?

Diyarbakır Cuma namazı saati kaçta? sorusu bugün idrak edilecek mübarek Kadir Gecesi öncesinde araştırılıyor. Diyarbakır Cuma saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan ve namaz saatleri takviminde yer alıyor. İşte 31 Mayıs Diyarbakır Cuma namazı vakti

Diyarbakır Cuma namazı

Diyarbakır'da cuma namazı saatine göre hazırlıklar tamamlanacak, ve Diyarbakırlılar bugün idrak edilecek Kadir Gecesi öncesinde camileri dolduracak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 31 Mayıs Diyarbakır Cuma namazı saati haberimizde...

DİYARBAKIR CUMA SAATİ - 31 MAYIS

Diyanet İşleri'nin verilerine göre, bugün Diyarbakır'da Cuma namazı saat 12.22'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
31 Mayıs 2019 Cuma03:0804:5212:2216:1419:4121:18
01 Haziran 2019 Cumartesi03:0704:5212:2216:1419:4221:19
02 Haziran 2019 Pazar03:0604:5112:2216:1419:4321:20
03 Haziran 2019 Pazartesi03:0604:5112:2216:1519:4321:21
04 Haziran 2019 Salı03:0504:5112:2216:1519:4421:22
05 Haziran 2019 Çarşamba03:0404:5012:2316:1519:4521:23
06 Haziran 2019 Perşembe03:0404:5012:2316:1519:4521:24

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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