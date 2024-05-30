Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu başlıyor

"Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Yönetmeliği kapsamında bu yıl için 5 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Bu restorasyon çalışmaları için bir başlangıç olacak. Bakanlığımızın bu hibe desteğiyle restorasyon süreçlerini başlatmış olacağız. Sonrasında cemaat kendi imkanları ve sunulacak katkılarla yapının tamamının restorasyonunu sürdürecek. Bu yapacağımız çalışma aslında kilisenin tekrar ihyası için ilk adım olacak."