Diyarbakır'da banka şubesine silahlı saldırı!

Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şubeye silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile "Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz"’ açıklamasında bulundu.

Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir fıkra paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.