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Diyarbakır'da gezilecek yerler: Diyarbakır mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır; bölgenin en büyük yüz ölçümüne sahip ikinci şehridir. 9000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Diyarbakır’da, Surlar ve Havsel Bahçeleri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Diyarbakır'da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır; bölgenin en büyük yüz ölçümüne sahip ikinci şehridir. 9000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Diyarbakır’da, Surlar ve Havsel Bahçeleri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır’ın kendine özgü mimari yapısı, tarihi eserleri ve enfes yemek kültürü yerli ve yabancı turistler için burayı cezbedici kılmaktadır. Diyarbakır Gezilecek Yerler listesi, buraya gelmeden önce turistlerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında gelmektedir. Hevsel Bahçeleri, Hasan Paşa Hanı, Ulu Camii, Hz. Süleyman Camii, Zinciriye Medresesi, Deliller Hanı, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Amida Harabeleri ve daha çok sayıda nokta turistler tarafından çokca merak edilip araştırılıyor. Şimdi listesimizi inceleyebiliriz.

Havsel Bahçeleri

2015 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Havsel Bahçeleri çok verimli bir tarım arazisidir. Diyarbakır Kalesi ve Dicle Nehri’nin ortasın yer alan Havsel Bahçeleri 700 hektarlık bir alana sahiptir. 8000 yıldır tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Diyarbakır’da bu arazi kurak Diyarbakır iklimi için büyük önem arz etmektedir. Havsel Sulama Sistemler sayesinde tarım arazilerinin su ihtiyaçları yine burada karşılanabilmektedir. Hevsel Sulama Sistemi sayesinde, Fırat Nehri'nden su çekilerek, tarım için uygun hale getirilen birçok alan oluşturulmuştur. Hevsel Bahçeleri, yaklaşık 800 hektarlık bir alana sahiptir ve meyve ağaçları, sebzeler, tahıllar ve endemik bitkilerle doludur. Bölgedeki tarım faaliyetleri, özellikle Diyarbakır karpuzu, kavunu ve çeşitli sebzeler ile ünlüdür. Havsel Bahçeleri aynı zamanda Diyarbakır günübirlik gezilecek yerler listesi için de çok uygun bir noktadadır.

Hasan Paşa Hanı

Tarihi 16.yüzyıla uzanan ve bir Osmanlı Mimarisi olan Hasan Paşa Hanı, bölgenin önemli tarihi yapılarından biridir. Hasan Paşa Hanı, Osmanlı döneminde bölgenin ticari olarak kalkınması için inşa edilmiştir. Bir geçiş noktasında olan Hasan Paşı Hanı, içinde bulundurduğu hanlar ile çok çeşitli ürünlerin satıldığı bir merkez haline gelmiştir döneminde. Han günümüzde içinde çeşitli restoran ve kafelere ev sahipliği yapmaktadır. Burası Diyarbakır’da sevgiliyle gezilecek yerler listenize eklenebilecek destinasyonlar arasında yer almaktadır.

Ulu Camii

Diyarbakır’daki tarihi yapılardan biri de Ulu Cami’dir. Martoma Kilisesi’nden çevrilen cami, sütunları, geniş avlusu, avluda yer alan güneş saatiyle Diyarbakır Merkez’de ziyaret edebileceğiniz önemli destinasyon noktalarından biridir. Ana kapısı doğu da bulunan camiye diğer iki kapıdan da girebilirsiniz. Caminin bir diğer özelliğiyse mimari yapısının yanı sıra üzerinde yer alan kabartmalar ve yazıtlar.

Hz. Süleyman Camii

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır aynı zamanda önemli din merkezlerinden de biridir. Diğer adı “Kale Cami” olan yapı, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunmakta. Caminin içerisinde 27 adet türbe yer alıyor. Farklı zamanlarda camiye çeşme ve namazgah eklenmiştir. Diyarbakır’da ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olan yapı her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Zinciriye Medresesi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan yapılardan olan Zinciriye’nin diğer adı, Sincariye Medresesi’dir. Yapım tarihiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunan yapın dikdörtgen planlıdır. Sur ilçesindeki tarihi yolculuğunuz arasında içerisinde kale de gibi hissedebileceğiniz bu medreseyi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Zinciriye Medresesi bir dönem müze olarak da kullanılmıştır.

Deliler Hanı

Mardin Kapısı’na çok yakın bir mevkide bulunan Deliler Hanı, hacılık yapacak kişilere rehber olan delilerin konakladığı alan olmasından kaynaklı bu ismi almıştır. Kervansaray mimari yapı özellikleri taşıyan geniş ve açık avlulu yapı iki katlıdır. Alt katındaki odacıklarda dükkanlar bulunan Deliler Hanı Diyarbakır’ın önemli kültürel zenginliklerinden de biridir. Hanın yapımında Diyarbakır’ın ikinci valisi olarak bilinen Deli Hüsrev rol almıştır.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi

Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Cahit Sıtkı Tarancı’nın evi müze olarak kullanılmaktadır. Diyarbakır’da kışın gezilecek yerlerden olan müze ziyaretinizde şehrin kültürel yansımalarını mimari yapısının inceliklerini ve daha birçoğunu görebileceksiniz. Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu bu evde kendisine ait şiirler, çeşitli yazılar ve fotoğraflar sergilenmektedir.

Amida Harabeleri

Diyarbakır’da gezilecek yerler doğa listenize mutlaka eklemeniz gereken yerlerden biri Amida Harabeleri’dir. Milattan öncesine dayanan Diyarbakır’daki yerleşimlerden antik kalıntıların bulunduğu höyük arkeoloji severler için ilgi çekici bir destinasyon merkezidir. Diyarbakır’da surların çevrelediği Amida Harabeleri, mozaikli kalıntılarıyla da önem taşıyor. Diyarbakır’da Amida Harabeleri’ni ziyaret ederek şehrin tarihi sokaklarında keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.

Diyarbakır Surları

İç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümü bulunan Diyarbakır Surları şehri çevrelemektedir. Aynı zamanda güçlü ve uzun yapısıyla Çin Seddi’nden sonra ikinci sırayı alabilir. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne de adını yazdıran yapının dört ana giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlar Dağ Kapı, Mardin Kapı, Urfa Kapı ve Yeni Kapı’dır. Diyarbakır’da yazın gezilecek yerlerden olan sur ve çevresini yakından görerek inceleyebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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