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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da örtü yangını üzüm bağlarına sıçradı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da örtü yangını üzüm bağlarına sıçradı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ormanda örtü yangını çıktı. Üzüm bağına da sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:22
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        Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki üzüm bağına sıçradı.

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        İhbarla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Yangına müdahale, çevredekilerin de ekiplere yardımıyla sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #yangın
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