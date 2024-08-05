Diyarbakır'da örtü yangını üzüm bağlarına sıçradı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ormanda örtü yangını çıktı. Üzüm bağına da sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor.
Giriş: 05.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:22
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Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki üzüm bağına sıçradı.
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İhbarla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.