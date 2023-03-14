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DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesinin sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi'ne getirdiği 2.5 yaşındaki B.Y'nin ameliyatla bademcikleri alındı. Aile şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Ergani ilçesinde anne S.Y, geçen hafta oğlu B.Y'yi sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi'ne getirdi. B.Y, işlemlerin ardından ameliyat için götürüldü.

DHA'nın haberine göre; Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y'nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzadığı için görevlilere durumu sorduğunda, gerçeği öğrendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sünnet için götürdükleri hastanede, çocuklarına bademcik ameliyatı yapıldığını öğrenen aile, büyük şok yaşadı. Aile, doktorlardan şikayetçi olurken İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.