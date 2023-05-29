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Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
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Diyarbakır'da restorandaki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü

Diyarbakır'da, bir restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi arasındaki Remzi Öner hayatını kaybetti

Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
DHA

Diyarbakır'da restoranda çıkan kavgada yaralanan Remzi Öner (27), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda 1'i kadın 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan müşteri Remzi Öner, bugün hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öner'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hastanelerde tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olaya karışanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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