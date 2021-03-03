Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir süre önce yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin petrol üretiminin 2020'de bir önceki yıla göre 1.5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştığını açıkladı. Dönmez, 2019'da 14 milyon 664 bin varili kamuya, 6 milyon 85 bin varili özel sektöre ait olmak üzere toplam 20 milyon 750 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

2020'de, 16 milyon 613 bin varili kamu, 5 milyon 656 bin varili özel sektör tarafından olmak üzere toplam 22 milyon 269 bin varil ham petrol üretildiğini belirten Dönmez, yıllık artışın 1.5 milyon varil olduğunu kaydetti.

25 YILDIR TÜRKİYE’DE



TPAO, petrol üretiminde rakipsiz konumunu sürdürürken, özel sektörde en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Fransız Perenco… Şirket, 1996 yılından bu yana Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütüyor. Perenco, 1996 yılının Ocak ayında Diyarbakır çevresindeki sahaları işletmeye başladı.

Şirketin internet sitesinde, Perenco’nun, 100 kilometrelik bir çevrede yaklaşık 100 kuyu ve üç üretim istasyonu işlettiği belirtildi. Perenco’nun ihracat tesislerinin, Akdeniz'in deniz limanlarına ham petrol ihraç eden Pirinçlik terminalinde bulunduğu kaydedildi.

TÜRKİYE’DEN ÇIKACAK MI?

Ankara’da enerji kulislerinde, Perenco'nun Türkiye’den çıkacağı konuşuluyor. Şirket’in, bu konuda hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Perenco’nun, kararını enerji yönetimine ve resmi birimlere ilettiği belirtiliyor.

Şirketin, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırma hazırlıkları kapsamında çalışanlarına, “tazminat paketi” sunduğu da ifade ediliyor. Personelden bir bölümünün bu ay sonunda şirketle yollarını ayırması bekleniyor.

TPAO DEVRALIR MI?



Kaynaklar, Perenco’nun Diyarbakır’da bazı sahalarda petrol ürettiğini, özel sektörde ülkenin en büyük petrol üreticisi olduğunu anımsatarak, “Görünen o ki Perenco, 2025 yılını beklemeden (ruhsat süresinin dolacağı yıl) Türkiye’den çıkacak” dedi.

Perenco’nun sahalarını, TPAO’nun devralması yüksek olasılık olarak gösteriliyor. TPAO kaynakları, bu konudaki soruyu “ticari sır” olduğu gerekçesiyle yanıtlamadı.