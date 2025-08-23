Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Arazi kavgasında can kayıpları ve 13 gözaltı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Arazi kavgasında can kayıpları ve 13 gözaltı!

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 13 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 09:22 Güncelleme: 23.08.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi kavgasında can kayıpları ve 13 gözaltı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da dün, kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        6 KİŞİ SİLAHLA YARALANMIŞTI

        İHA'daki habere göre kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş, kurtarılamadı. Ağır yaralı olan M.A.Ş. de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

        6 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

        Öte yandan, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği "Yumru" da köy çevresinde arama yaptı.

        Ekipler, 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında yaptıkları aramalarda 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak