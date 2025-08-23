Diyarbakır'da dün, kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ SİLAHLA YARALANMIŞTI İHA'daki habere göre kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş, kurtarılamadı. Ağır yaralı olan M.A.Ş. de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.