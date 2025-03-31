Diyarbakır'da kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti.

MANEVRA YAPARKEN BEBEĞE ÇARPTI DHA'daki habere göre bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.