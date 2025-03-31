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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!

        Diyarbakır'da, ailesiyle bayram ziyaretine giden 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre araçtan indirildikten sonra otomobilin arkasına geçti. Sürücünün yaptığı manevra ile otomobilin altında kalan Celal bebek, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:20
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        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
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        Diyarbakır'da kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti.

        MANEVRA YAPARKEN BEBEĞE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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