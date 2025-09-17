Habertürk
        Kadın öğretmene okulda tokat kamerada | SON DAKİKA HABER

        Kadın öğretmene okulda tokat kamerada!

        Diyarbakır'da, kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadının velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 11:24 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:24
        Kadın öğretmene okulda tokat kamerada!
        Diyarbakır'da olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı.

        ANNE OKULA GELİP ÖĞRETMENLE TARTIŞTI

        Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.

        ÖĞRETMENE TOKAT ATTI

        Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        VELİ GÖZALTINA ALINDI

        Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
