Kadın öğretmene okulda tokat kamerada!
Diyarbakır'da, kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadının velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı
Diyarbakır'da olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı.
ANNE OKULA GELİP ÖĞRETMENLE TARTIŞTI
Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.
ÖĞRETMENE TOKAT ATTI
Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
VELİ GÖZALTINA ALINDI
Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.