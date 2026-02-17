Canlı
        Diyarbakır haberleri: Masaj salonuna baskın: 12 tutuklama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Masaj salonuna baskın: 12 tutuklama!

        Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 68 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 08:27 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:09
        Masaj salonuna baskın: 12 tutuklama!
        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele kapsamında 5 masaj salonu ve 18 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

        "MASAJ SALONU" OLARAK ÇALIŞIYORDU

        AA'da yer alan habere göre çalışmada, görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhşa yer ve imkan sağlandığı, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin edilerek organize şekilde hareket edildiği tespit edildi.

        18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        "Kadraj" adıyla Diyarbakır, Samsun ve İstanbul'da belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü için yurt dışına çıkış yasağı ve 2'si için konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

        İŞLEM HACMİ: 68 MİLYON TL

        Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 68 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

