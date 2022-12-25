Diyarbakır´da bar çıkışında silahlı saldırıda yaralandı

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Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da S.B., bar çıkışında karşılaştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesi sonucu yüzünden yaralandı. Hastanede tedaviye alınan S.B.´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 5'inci sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bardan çıkan S.B., karşılaştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesi üzerine yüzünden yaralandı. S.B. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne götürülen S.B.´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay yerinde 4 mermi çekirdeği bulan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-12-25 23:32:45



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