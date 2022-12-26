'Uykusunda öldü' denilen İclal´i, babası boğarak öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Diyarbakır´da, aile üyelerinin itirafıyla uykusunda kızı İclal Şimşek´i boğarak öldürdüğü ortaya çıkan ve gözaltına alınan Kadri Koyun (44) ile birlikte anne M.K. (39), çocukları Ö.K.(25) ve M.K.(16) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. (DHA)

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-26 15:15:03



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