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        Pençe-Kilit şehidi Üçdağ, memleketi Diyarbakır´da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:54
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        Pençe-Kilit şehidi Üçdağ, memleketi Diyarbakır´da toprağa verildi
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        Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/HANİ (Diyarbakır), (DHA)IRAK´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24), memleketi Diyarbakır´da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ´ın cenazesi, memleketi Diyarbakır´ın Hani ilçesi kırsal Çardaklı Mahallesi´ne getirildi. Cenazesi baba evine götürülerek helallik alınan şehit Üçdağ için, köy camisinde tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şenyurt, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit Üçdağ´ın cenazesi, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ´ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. 

        Şehit Mahmut Üçdağ´ın bekar ve 5´i kız, 8 kardeşi olduğu, 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Hani Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK

        2023-08-11 14:53:54

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