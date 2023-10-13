Diyarbakır'da İsrail protestosu; festivalin iptalini de istediler DİYARBAKIR'daaralarındaSTK'ların da olduğu gruplar, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto edip, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Ulu Cami önünde toplanan grup ayrıca Sur Kültür Yolu Festivali'nin Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle iptal edilmesini istedi.

DİYARBAKIR'daaralarındaSTK'ların da olduğu gruplar, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto edip, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Ulu Cami önünde toplanan grup ayrıca Sur Kültür Yolu Festivali'nin Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle iptal edilmesini istedi.

Sur ile Bismil ilçelerinde aralarında STK'ların da olduğu gruplar, cuma namazı çıkışı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ulu Cami önünde toplanan bir grup, Filistin bayrakları açıp, "Filistin'e selam direnişe devam" sloganları attı. Dua eden grup, daha sonra Filistin'e destek çağrısı yaptı.

'TAZİYE EVİNDE DÜĞÜN KURULMAZ'

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, "İsrail çetesi, 75 yıldır Gazze'yi sistematik bir şekilde soykırıma maruz bırakmaktadır. Son 17 yıldır Gazze'ye her gün ölüm kusmaktadır. Gazzeliler temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmaktadır. İşgal çetesi genç, çocuk, yaşlı ve kadın demeden bir halkı imha etmeyi hedeflemektedir. Bugün kıyam etme, ayağa kalkma ve iman tazeleme zamanıdır. Tarih bugün acizleri de yazmaktadır. Direnişlerin başlattığı Aksa Tufanı operasyonu meşrudur, haklıdır ve insanidir. Bir hayat bulma, nefes alma çabasıdır. Bundan dolayı Aksa Tufanı kıyamını ve mücahitlerini selamlıyoruz. Gazze, bizim evimiz ve acımızdır. Dolayısıyla taziye evinde düğün kurulmaz, çalgı çengi olmaz. Bu sebeple yarın başlayacak olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin derhal, amasız ve fakatsız iptalini istiyoruz" dedi.

Bismil ilçesindeki Meydan Parkı'na ellerinde Filistin bayrakları ile gelenler de dua edip, saldırıların durmasına yönelik çağrıda bulundu.