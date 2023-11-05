Amed Sportif Faaliyetler - Etimesgut Belediyespor: 1-0 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 11'inci haftada evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor´u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın devre arasında Z.D. (20) isimli kadın taraftar, merdiven boşluğundan düşerek yaralanırken yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 11'inci haftada evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor´u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın devre arasında Z.D. (20) isimli kadın taraftar, merdiven boşluğundan düşerek yaralanırken yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır Stadyumu'nda Etimesgut Belediyespor´u ağırlayan Amed Sportif Faaliyetler, maçı 1-0 kazandı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Amed Sportif Faaliyetler, 56´ncı dakikada Oktay Aydın'ın attığı gol ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Maçın devre arasında kapalı tribünde bulunan Z.D. (20) isimli kadın taraftar, merdiven boşluğuna düştü. Taraftarların tezahürat etmesiyle fark edilen olaya sağlık ekipleri tribüne çıkarak müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralı taraftar Z.D., sedye yardımıyla ambulansa alındı. Z.D., ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

2023-11-05 17:31:13