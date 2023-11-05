Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler - Etimesgut Belediyespor: 1-0

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 11'inci haftada evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor´u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın devre arasında Z.D. (20) isimli kadın taraftar, merdiven boşluğundan düşerek yaralanırken yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler - Etimesgut Belediyespor: 1-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 11'inci haftada evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor´u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın devre arasında Z.D. (20) isimli kadın taraftar, merdiven boşluğundan düşerek yaralanırken yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Diyarbakır Stadyumu'nda Etimesgut Belediyespor´u ağırlayan Amed Sportif Faaliyetler, maçı 1-0 kazandı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Amed Sportif Faaliyetler, 56´ncı dakikada Oktay Aydın'ın attığı gol ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        Maçın devre arasında kapalı tribünde bulunan Z.D. (20) isimli kadın taraftar, merdiven boşluğuna düştü. Taraftarların tezahürat etmesiyle fark edilen olaya sağlık ekipleri tribüne çıkarak müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralı taraftar Z.D., sedye yardımıyla ambulansa alındı. Z.D., ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

        2023-11-05 17:31:13

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı 1-1 sonuçlandı
        Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı 1-1 sonuçlandı
        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
        65 gündür kayıp Tülay'ın babası: Hayatından endişe ediyoruz
        65 gündür kayıp Tülay'ın babası: Hayatından endişe ediyoruz
        Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde 1900 yıllık Mithras Tapınağı'nın anıtsa...
        Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde 1900 yıllık Mithras Tapınağı'nın anıtsa...
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı