Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Pasta ustasının cinayet şüphelisi tutuklandı

        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde pastane imalathanesinde çalışan pasta ustası Kadir Güngör´ü (35) çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurup öldüren S.B., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pasta ustasının cinayet şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde pastane imalathanesinde çalışan pasta ustası Kadir Güngör´ü (35) çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurup öldüren S.B., tutuklandı.

        Olay, 7 Kasım akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi´nde meydana geldi. Pasta ustası 2 çocuk babası Kadir Güngör ile iş yerine gelen S.B. arasında tartışma çıktı. İş yeri çalışanları, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada S.B., yanındaki tabancayı çekip Güngör´ü göğsünden vurdu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kadir Güngör, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadir Güngör´ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        Olayın ardından kaçan S.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        3 kişinin öldüğü kavga sonrası intikam için silah arayışında olan 3 şüpheli...
        3 kişinin öldüğü kavga sonrası intikam için silah arayışında olan 3 şüpheli...
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakala...
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakala...
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli...
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli...
        Diyarbakır Valisi Su'dan "10 Kasım" mesajı
        Diyarbakır Valisi Su'dan "10 Kasım" mesajı
        Diyarbakır'da 135 kilo esrar ile 48 bin 800 kök skunk ve Hint keneviri ele...
        Diyarbakır'da 135 kilo esrar ile 48 bin 800 kök skunk ve Hint keneviri ele...
        Diyarbakır'da kadayıf üreten firmanın enerjisi güneşten
        Diyarbakır'da kadayıf üreten firmanın enerjisi güneşten