Pasta ustasının cinayet şüphelisi tutuklandı

DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde pastane imalathanesinde çalışan pasta ustası Kadir Güngör´ü (35) çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurup öldüren S.B., tutuklandı.

Olay, 7 Kasım akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi´nde meydana geldi. Pasta ustası 2 çocuk babası Kadir Güngör ile iş yerine gelen S.B. arasında tartışma çıktı. İş yeri çalışanları, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada S.B., yanındaki tabancayı çekip Güngör´ü göğsünden vurdu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kadir Güngör, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadir Güngör´ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan S.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.