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        Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı

        DİYARBAKIR´ınKayapınar ilçesi Medya Mahallesi´ndeki Cebeli Nur Camii çevresindeki 3 bina, 6 Şubat'taki depremde ağır hasar görünce tedbir amacıyla ibadete kapatıldı. Mahalle Muhtarı Mehmet Tevfik Barut (49), caminin 7 aydan beri kapalı olduğunu belirterek, "Bu hasarlı binalar bir an önce yıktırılıp, camimizin yeniden ibadete açılmasını talep ediyoruz, mağduruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:50
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        Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı
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        DİYARBAKIR´ınKayapınar ilçesi Medya Mahallesi´ndeki Cebeli Nur Camii çevresindeki 3 bina, 6 Şubat'taki depremde ağır hasar görünce tedbir amacıyla ibadete kapatıldı. Mahalle Muhtarı Mehmet Tevfik Barut (49), caminin 7 aydan beri kapalı olduğunu belirterek, "Bu hasarlı binalar bir an önce yıktırılıp, camimizin yeniden ibadete açılmasını talep ediyoruz, mağduruz" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremde Kayapınar ilçesinin 58 bin nüfuslu Medya Mahallesi´ndeki Cebeli Nur Camii´nin, çevresindeki 3 binadan 2´si ağır, biri de orta hasar aldı. Binalar tehlike yarattığı için mart ayında ibadete kapatılan caminin kapısına, `Camimizin etrafında bulunan binaların ağır hasarlı olması nedeniyle, tedbir amaçlı kapatılmıştır´ uyarısı yazıldı.

        Mahalle Muhtarı Mehmet Tevfik Barut, "Tedbir alınırken, çözüm de üretmek gerekiyor. Burada yaşlı vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusudur. Mahallede 3 cami daha var ancak yağışlı havalarda veya herhangi bir olumsuz durumda, uzak camilere gidemiyorlar. İbadetlerini yerine getiremiyorlar. Burada yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Binaların yıkım tarihleri ötelenerek, herhangi bir çözüm üretilmedi. Çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Bu binaların yıkılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü herhangi bir durumda burada daha büyük bir facialara sebep olabilir" dedi.

        `BİR AN ÖNCE AÇILMASINI İSTİYORUZ´

        Mahalleliden Zeki Yalınkılıç da (50) "Bir an evvel bu binaları yıkıp caminin açılmasını istiyoruz. Caminin cemaati hepsi dağıldı" diye konuştu.

        İl Müftülüğü´nden yapılan açıklamada ise "Deprem olduktan sonra Cebeli Nur Camimiz, etrafında bulunan hasarlı binaların yıkımı nedeniyle tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. Valiliğimizin kesin talimatı çerçevesinde bu karar alındı. Önümüzdeki günlerde bu hasarlı yapılar yıkıldıktan sonra, camimiz hemen ibadete açılacaktır" denildi.

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