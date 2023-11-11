Sekerek acil servisin önüne gelen kedi, sağlıkçılar tarafından tedavi edildi DİYARBAKIR´ınDicleilçesinde sekerek devlet hastanesinin acil servisinin önüne gelen kediye sağlık ekipleri müdahale etti. Kedinin ayağına atel takılırken, o anlar kameraya yansıdı.

DİYARBAKIR´ınDicleilçesinde sekerek devlet hastanesinin acil servisinin önüne gelen kediye sağlık ekipleri müdahale etti. Kedinin ayağına atel takılırken, o anlar kameraya yansıdı.

9 Kasım günü 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Dicle Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin kapısının öne gelip miyavlayan kedi, sağlık personeli tarafından fark edildi. Kedinin yanına gidene muayene eden sağlık çalışanları, ön ayağının üzerine basamadığını ve acı çektiğini gördü. Personel, sağlık malzemelerini getirerek kedinin bacağına atel taktı. Tedavisinin ardından kedi uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla kayda alındı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.