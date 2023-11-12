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        Polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü, otomobiliyle motosikletli Yunus ekibine çarptı: 2 yaralı

        DİYARBAKIR´dadur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü A.E.A. (16), takip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobilden inip kaçan A.E.A., yakalanıp, gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:00
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        Polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü, otomobiliyle motosikletli Yunus ekibine çarptı: 2 yaralı
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        DİYARBAKIR´dadur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü A.E.A. (16), takip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobilden inip kaçan A.E.A., yakalanıp, gözaltına alındı. 

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri, A.E.A. yönetimindeki 23 FN 454 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak A.E.A. yoluna devam etti, polis ekipleri de beşine düştü. Takip sırasında A.E.A.´nın kullandığı otomobil, motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada motosikletten düşen 2 polis memuru, yaralandı. Motosiklet ise önündeki kamyona çarptı.

        A.E.A. otomobili bırakıp kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kısa sürede ehliyetsiz sürücü A.E.A.´yı yakalayıp, gözaltına aldı. Otomobil de çekiciyle incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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