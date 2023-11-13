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        Evde tüfekle vurulmuş yaralı bulunan 3 çocuk annesi, kurtarılamadı

        DİYARBAKIR´daevde yakınları tarafından tüfekle vurulmuş yaralı bulunan 3 çocuk annesi Aysel Kaya (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:50
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        Evde tüfekle vurulmuş yaralı bulunan 3 çocuk annesi, kurtarılamadı
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        DİYARBAKIR´daevde yakınları tarafından tüfekle vurulmuş yaralı bulunan 3 çocuk annesi Aysel Kaya (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi´nde meydana geldi. Aysel Kaya, sabah saatlerinde yakınları tarafından evde tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Aysel Kaya´nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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