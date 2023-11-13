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        Diyarbakır´da 8´inci Ana Jet Üssü´ndeki lojmanda yangın

        DİYARBAKIR´da8´inci Ana Jet Üssü Komutanlığı´ndaki lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:40
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        Diyarbakır´da 8´inci Ana Jet Üssü´ndeki lojmanda yangın
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        DİYARBAKIR´da8´inci Ana Jet Üssü Komutanlığı´ndaki lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        8´inci Ana Jet Üs Komutanlığı´ndaki lojmanda 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde zarar oluştu.

        Cep telefonuyla kayda alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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