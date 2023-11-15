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        Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

        DİYARBAKIR'ınHazroilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:30
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        Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
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        DİYARBAKIR'ınHazroilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar Necip Kaidaş (53) ile Kerem Kaidaş (35) arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 2 akraba, yanlarında getirdikleri tabanca ile ateş açarak birbirlerini yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Necip Kaidaş, kurtarılamadı. Kerem Kaidaş'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, hastane çevresi ile mahallede önlem alırken, soruşturma da başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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