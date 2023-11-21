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        Sulama kanalına düşen köpek ile 4 yavrusu kurtarıldı

        DİYARBAKIR'dasulama kanalına düşen köpek ile 4 yavrusu, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:30
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        Sulama kanalına düşen köpek ile 4 yavrusu kurtarıldı
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        DİYARBAKIR'dasulama kanalına düşen köpek ile 4 yavrusu, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

        Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi'nde sağanaktan etkilenip, sulama kanalına düşen köpek ile 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kurtarılan köpekler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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