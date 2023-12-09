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        DİYARBAKIR'DA SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 00:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 00:58
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        DİYARBAKIR'DA SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU
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        DİYARBAKIR'ınÇermikilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

        Çermik ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Tepe Mahallesi´ndeki bazı caddelerde su taşkınları oldu, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Caddelerdeki bazı evleri su basarken, birçok evin önünde ise çamur yığınları oluştu. Cadde ve evlerde suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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