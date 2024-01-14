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        DİYARBAKIR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:49
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        DİYARBAKIR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
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        DİYARBAKIR'daşehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi´nde meydana geldi. İhsan Ayaydın (33) yönetimindeki 21 M 444 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Ayaydın, yanan minibüsü durdurup yolcuları tahliye ederken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ise kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığını belirlendi.

        Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise anbean kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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