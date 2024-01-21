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        Komşu esnafın 200 bin lira değerindeki 15 televizyonunu çaldı

        DİYARBAKIR´da ikinci el eşya satan S.Y.´nin (22) iş yerinden 200 bin lira değerindeki 15 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin bakkal komşusu M.A. (24) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.A., bir depoda sakladığı televizyonları polise teslim etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:05
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        Komşu esnafın 200 bin lira değerindeki 15 televizyonunu çaldı
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        DİYARBAKIR´da ikinci el eşya satan S.Y.´nin (22) iş yerinden 200 bin lira değerindeki 15 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin bakkal komşusu M.A. (24) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.A., bir depoda sakladığı televizyonları polise teslim etti. 

        Olay, 15 Ocak´ta Sur ilçesinde meydana geldi. İkinci el eşya satan ve sabah saatlerinde iş yerini açan S.Y., 15 televizyonunun olmadığını gördü. S.Y.´nin, durumu polise bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri çevresi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelemeye alındı. 10 açıdan görüntü tespit eden ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı o saatlerde bir otomobil tespit etti. Otomobilin plakasından sürücünün kimliği belirlendi. Yapılan araştırmada kimliği tespit edilen şüpheli M.A.´nın aynı zamanda S.Y.´nin komşusu olduğu ve bakkal işlettiği belirlendi. 

        M.A. kırsal Ovabağ Mahallesi´nde tespit edilen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.A., emniyetteki ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. M.A. çaldığı televizyonları da Viranşehir-Derik kara yolundaki bulunan bir depoda sakladığını söyledi. Polis, M.A.´yı da alarak, Cumhuriyet Savcılığı´ndan alınan izinle depoya gitti. Depoyu açan M.A., çaldığı 15 televizyonu polis ekiplerine teslim etti. Öte yandan M.A.´nın televizyonları polise teslim etme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis araçlarına yüklenen 15 televizyon, işletmeci S.Y.´ye teslim edildi. M.A.´nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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