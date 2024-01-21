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        Diyarbakırlı kadınlar kuyumculuk sektöründe kalifiye eleman olmak için eğitim alıyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın merkez Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde kuyumculuk eğitimi alan kadınlar, kuyum imalat atölyelerinde iş imkanı fırsatına kavuşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:30
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        Diyarbakırlı kadınlar kuyumculuk sektöründe kalifiye eleman olmak için eğitim alıyor
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın merkez Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde kuyumculuk eğitimi alan kadınlar, kuyum imalat atölyelerinde iş imkanı fırsatına kavuşuyor.

        Sur Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde 2014 yılından bu yana devam eden Kuyumculuk Teknolojisi Atölyesi'nde her yıl yaklaşık 50 kadın eğitim alıyor.

        Kursta, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın geleneksel el sanatları arasında bulunan ve tamamen el işçiliğiyle üretilen tescilli hasır bilezik ile Halep kordonu ve telkari gibi takıların üretim aşamasını öğrenen kadınlar, bu sayede kuyum imalat atölyelerinde kalifiye eleman olma şansını elde ediyor.

        - "Kadınlar getirisi yüksek iş imkanına sahip oluyor"

        Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine, 2014 yılında açtıkları atölyede her yıl yaklaşık 50 kursiyerin yararlandığını, eğitim alan bazı kursiyerlerin Olgunlaşma Enstitüsünde bazılarının ise kuyum imalat atölyelerinde istihdam edildiğini söyledi.

        "Atölyemizde yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, kuyum imalat atölyelerinde istihdam olanağına kavuşuyor. Bu kursun tercih edilmesinin nedeni, günümüzde atölyelerde kalifiye eleman bulma noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle yetiştirilen kursiyerler talebi karşılama noktasında tercih edilmelerinde etkili oluyor. Kuyum imalat atölyesinde çalışan bir usta çok iyi ücret kazanabiliyor." diyen Demirel, bu nedenle kursa talep olduğunu belirtti.

        Kursta, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentin geleneksel takılarının yapımına ilişkin eğitimler verildiğini aktaran Demirel, kentin birçok ilçesinden kadınların kursa geldiğini anlattı.

        Kuyum imalat sektörünün atölyeleriyle kalifiye kursiyerlerin istihdam edilmesi amacıyla görüştüklerini kaydeden Demirel, "Kuyum imalat atölyelerinden sık sık atölyemize ziyaretler gerçekleşiyor. Bu ziyaretlerde, hangi departmanda ihtiyaç varsa atölyemizden faydalanan kadınların yeteneklerine ve alanlarına göre o talepleri karşılaması için işbirliği içerisinde oluyoruz. Bu işbirliği neticesinde de atölyeden faydalanan kadınlar getirisi yüksek iş imkanına sahip oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        - Eğitim aldığı atölyede usta öğreticilik yapıyor

        Kurs eğitmeni Tuana Kader Kocakaya da 2018 yılında kendi tasarımlarını yapmak, farklı bir meslek öğrenmek adına kursiyer olarak Kuyumculuk Teknolojisi Atölyesine başvurduğunu, yaklaşık 3 yıl kapsamlı bir eğitim aldıktan sonra Olgunlaşma Enstitüsü ve belediyede çalıştığını anlattı.

        Daha sonra kursiyer olarak eğitim aldığı Aile Destek Merkezi-2'de eğitim vermeye başladığını dile getiren Kocakaya, atölyede üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin kursiyerlere verildiğini aktardı. Kocakaya, şunları kaydetti:

        "Atölyede, tel çekme ve şekillendirme gibi çalışmalar yapıyoruz. Kalıplarla sınırlı kalmadığımız için çok farklı desenler ortaya çıkarabiliyoruz. Bazı öğrencilerimiz evlerinde atölye kuruyor, farklı yerlerde çalışıyor. İmitasyon ve gümüşten ürünler yapılıyor. Bakır, pirinç ve gümüş kullanıyoruz. Bazen farklı metalleri birleştirip çeşitli renklerde takılar üretiyoruz."

        - "Burada öğrendiklerimizi işin mutfak kısmı"

        Kursiyer Nurhan Tekin de takıların yapım aşamasını detaylı öğrenmek amacıyla 1 yıldır kursa devam ettiğini bildirdi.

        Kursta bir takının yapım aşamasının ne kadar zor olduğunu tecrübe ederek öğrendiğini belirten Tekin, "Burada öğrendiklerimiz işin mutfak kısmı aslında. Yemek yaparken nasıl özene bezene yapıldığında o lezzeti, tadı hissediyorsak takılan takı da kadına güzellik katacaksa ince ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerekiyor. İşi çok seviyorum, çok zevk alıyorum. Hedefim, bu işi devam ettirip evime katkı sağlamak." dedi.

        Nuran Güzel ise farklı tasarımlar yapmayı sevdiğini, geleneksel takılar üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Kadınların bu tür kurslarla kendilerini geliştirip sosyalleştiğini ve gelir elde ettiğini ifade eden Güzel, "Kursta takı tasarımında kendine has ürünler de yapmayı öğreniyorsun. Farklı kültürlerde olan görselleri takı olarak yaptığımızda çok güzel oluyor. Kursiyer olduğumuz halde Bakırcılar Çarşısı'nda çalışıp hem özel olarak tasarım yapıyoruz hem de ek kazanç elde ediyoruz. Kendi tasarımlarımla farklı takılar yapmayı hedefliyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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