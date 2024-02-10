Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi 1210´uncu Sokak´ta meydana geldi. L.Y. isimli kız çocuğu, evine giderken başıboş 2 köpeğin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından yaralanan L.Y.´nin çığlıkları üzerine çevredekiler, köpekleri uzaklaştırarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılan L.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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