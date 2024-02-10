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        Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan L.Y. (14) isimli kız çocuğu, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:50
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        Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan L.Y. (14) isimli kız çocuğu, yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi 1210´uncu Sokak´ta meydana geldi. L.Y. isimli kız çocuğu, evine giderken başıboş 2 köpeğin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından yaralanan L.Y.´nin çığlıkları üzerine çevredekiler, köpekleri uzaklaştırarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılan L.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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