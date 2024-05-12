Zihinsel engelli Berat, yağmur suyuyla dolan inşaat halindeki sulama kanalında ölü bulundu

DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde 13 yaşındaki zihinsel engelli Berat Bulut, yağmur suyu ile dolan inşaat halindeki sulama kanalında ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki sulama kanalında yaşandı. Yağmur suyuyla dolan kanalda su üzerinde hareketsiz halde bir çocuğu görenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Su kenarına alınan çocuğun yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen çocuğun zihinsel engelli Berat Bulut olduğu öğrenildi. Bulut’un gündüz saatlerinde evden çıktığı ve bir süre sonra dönmeyince yakınlarının kendi imkanlarıyla aradığı öğrenildi. Bulut’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.