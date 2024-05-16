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        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (3)

        DİYARBAKIR,SİİRT, TUNCELİ VE BATMAN'DA 4 GÜNLÜK EYLEM YASAĞIKobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından Diyarbakır Valiliği, 16-19 Mayıs tarihleri arasında açık alanlarda kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:10
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        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (3)
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        DİYARBAKIR,SİİRT, TUNCELİ VE BATMAN’DA 4 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

        Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından Diyarbakır Valiliği, 16-19 Mayıs tarihleri arasında açık alanlarda kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Valilik açıklamasında, “2014 yılında gerçekleşen ve ‘6-8 Ekim olayları’ olarak bilinen süreçte vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların da gerçekleştiği olayların dava duruşmasının Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağı bilindiğinden, daha önce ilimizde gerçekleşen vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, jandarma bölgesi dahil olmak üzere il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16 Mayıs saat 18.45'ten 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

        Yine aynı kanunların aynı maddeleri gereğince Siirt Valiliği, 16 Mayıs saat 00.01'den 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar, Tunceli Valiliği 16 Mayıs 18.00'dan 19 Mayıs saat 23.59'a kadar, Batman Valiliği de 16 Mayıs 00.01’den, 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59’a kadar 4 gün süreyle yasak kararı alındığını duyurdu.

        Seyfettin EKEN- Akif ÖZALP- Serhat Ozan YILDIRIM- Bayram AYHAN/ DİYARBAKIR- SİİRT- TUNCELİ- BATMAN,

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