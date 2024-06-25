Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, bölgede yaptığı incelemede olay yeri raporunu tamamladı. Rapora göre, yangının, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan, 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin inceleme ve hasar tespiti yapmak amacıyla İtfaiye Şube Müdürü Selahattin Zenger, İtfaiye Eğitim Amiri İhsan Gezer, itfaiye amirleri Hasan Uğurlu ve Seyfettin Salcı, Sağlık Daire Başkanlığı'ndan Veteriner Hekim Hasan Korkmaz ile Park Bahçeler Daire Başkanlığı'ndan Ziraat Mühendisi İlhan Başol'dan oluşan 'Hasar Tespit Komisyonu' oluşturdu. Komisyon, yangın bölgesinde 3 gün boyunca yaptığı incelemeleri rapor haline getirdi.

Hasar Tespit Komisyonu Köksalan Mahallesi'nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde, yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesiyle başladığı kanısına vardı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı olay yeri inceleme raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak. Raporda ayrıca, '20.06.2024 Perşembe günü saat 22.09'da itfaiyeye ihbar geldiği, Saat 22.10'da ilk aracın Çınar İtfaiye Amirliği'nden hareket ettiği, itfaiye aracı saat 22.25'te yangın alanına ulaşarak müdahaleye başladığı, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar itfaiye grupları, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan toplam 28 araç ve 108 personelle 280 ton suyun yangın alanına sevk edildiği' belirtildi.