Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında 2 elti, alevlere müdahale ederken öldü

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi sınırındaki yangında hayatını kaybeden 15 kişiden, Kerime Erdenli (55) ile Zekiye Erdenli’nin (55) elti oldukları ve yangını söndürmeye gittikleri ortaya çıktı. Amcasının 2 gelininin de yangında hayatını kaybettiğini belirten Yazçiçeği Mahallesi Muhtarı Mahmut Erdenli, “Yangının çıktığı yerde, tarla yakınında 2 yeni ev yapmışlardı. Oraya yangını söndürmeye gittiler. Ters rüzgar nedeniyle yandılar. Kerime 1 gün hastanede kaldı, vefat etti. Zekiye de 2 gün hastanede kaldıktan sonra vefat etti” dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, Sinan Deviren, Fadıl Demir (57), İsmail Yardımcı ile eltiler Kerime Erdenli ve Zekiye Erdenli yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Yangında, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı. Köksalan Mahallesi’nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu’na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi. Mardin'de de, Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.

‘2 ELTİ YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN YANARAK ÖLDÜLER’ Amcasının 2 gelininin de yangında hayatını kaybettiğini söyleyen Yazçiçeği Mahallesi Muhtarı Mahmut Erdenli, “Zekiye Erdenli, amcamın oğlu olan Menduh Erdemli’nin eşiydi. Kerime ise Menduh’un kardeşi Bahri’nin eşiydi. Evleri karşı karşıyaydı. Zekiye’nin 8, Kerime’nin 7 çocuğu vardı. 2 elti, Menduh ile beraber çıkıyorlar. Yangının çıktığı yerde, tarla yakınında 2 yeni ev yapmışlardı. Kerime de oğlu için bir ev yapmıştı. Orada su sondajı vardı, boruları vardı. Eltisi Zekiye’yle oraya yangını söndürmeye gittiler. Ondan sonra ters rüzgar nedeniyle orada yandılar. İkisi de orada ateşe düşüp, yanmışlar. Yaralı olarak hastaneye kaldırdık. Önce arabayla götürdük, yolda ambulans yetişti ve ambulansa alarak hastaneye götürüldüler. Önce Çınar Devlet Hastanesi’ne, oradan Diyarbakır’a götürüldüler. Kerime 1 gün hastanede kaldı, vefat etti. Zekiye de 2 gün hastanede kaldıktan sonra vefat etti” dedi.