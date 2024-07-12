Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Sorguda tabancayı nasıl kullandığını tarif edemeyince, dini nikahla yaşadığı öğretmen gözaltına alındı (2)

        ŞÜPHELİSAYISI ARTTI, 4 KİŞİ TUTUKLANDIDiyarbakır'da öğretmen Osman Karaaslan'ın tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Zeynep Atmaca (39) ile dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Yeşildallar (49), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorguda tabancayı nasıl kullandığını tarif edemeyince, dini nikahla yaşadığı öğretmen gözaltına alındı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞÜPHELİSAYISI ARTTI, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Diyarbakır'da öğretmen Osman Karaaslan'ın tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Zeynep Atmaca (39) ile dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Yeşildallar (49), tutuklandı. Şeymus Yeşildallar’a yardım ettikleri ileri sürülen yakınları Yakup ve Mustafa Yeşildallar da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 755 bin kök skunk, 704 bin kök kenevir ele geçirildi
        Diyarbakır'da 755 bin kök skunk, 704 bin kök kenevir ele geçirildi
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu görevine başladı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu görevine başladı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı t...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı t...
        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 376'ya çıktı
        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 376'ya çıktı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu