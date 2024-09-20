Narin, oksijensiz bırakılarak öldürülmüş

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi raporunda ölümünün ‘ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı’ olduğu belirlendi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Narin’in ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapor tamamlandı.