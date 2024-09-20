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        Öğretmenin yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

        DİYARBAKIR'da öğretmen Özgür Ekinci'nin (44), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:40
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        Öğretmenin yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
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        DİYARBAKIR'da öğretmen Özgür Ekinci’nin (44), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Ekinci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekinci’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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