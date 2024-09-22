Diyarbakır'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü (2)

ALTGEÇİDİ SU BASTI, POLİS ELİYLE MAZGALI AÇMAYA ÇALIŞTI

Kentte etkili olan yağışla birlikte bazı alt geçitleri su bastı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ, itfaiye, Çevre Koruma ve Park Bahçe Dairesi başkanlıkları koordinasyonunda su dolan caddeler ile alt geçitlerde çalışma başlatıldı. Yenişehir ilçesinde Ofis Alt Geçidi’nde ekipler, vidanjör yardımıyla suyu boşaltmaya çalışırken, bir trafik polisinin eliyle tıkanan mazgalı açmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Kışla Caddesi'nde de kimi araçlar mahsur kalırken, kimileri de güçlükle ilerledi. Bazı araçların da plakaları düştü.