Depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davasında 4 sanığa 17,5 yıl hapis cezası

DİYARBAKIR'da6 Şubat depremlerinde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı davasında tutuklu 4 sanık, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nda da 100 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. Hisami Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin ve Ahmet Özcan ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı.