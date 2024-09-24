AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak: Ali Gaffar Okkan kararı, şehrin hafızasına müdahaledir

DİYARBAKIR'da Şehit Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin isminin belediye meclis kararı ile değiştirilmesine tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Bu karar, bizler için sadece bir isim değişikliği değil, bu kadim şehrin hafızasına ve değerlerine yönelik bir müdahaledir" dedi.

Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Şehit Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi, DEM Parti'li Kayapınar Belediyesi'nin 6 Eylül'de yapılan belediye meclis toplantısında alınan kararla 'Barış Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. 35 meclis üyesinin katıldığı toplantıda AK Parti'li Meclis Üyesi Orhan Yeşil'in çekimser oy kullanırken, isim değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Karara tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy'un anıtının bulunduğu Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı.

'MESELE SADECE GAFFAR OKKAN DEĞİL' AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Bu karar, bizler için sadece bir isim değişikliği değil, bu kadim şehrin hafızasına ve değerlerine yönelik bir müdahaledir. Gaffar Okkan, bu şehirde sadece bir emniyet müdürü olarak değil, Diyarbakır halkının gönlünde taht kurmuş bir kahraman olarak anılmaktadır. Görev yaptığı süre boyunca halkımızın huzuru ve güvenliği için gece-gündüz demeden çalışmış, yaşlılara ve hastalara yardım eli uzatmış, sporu ve gençliği desteklemiştir. Onun adı, Diyarbakır'da barışın, huzurun ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Bugün onun ismini bir spor kompleksinden silmek, bu şehirde bıraktığı derin izleri yok saymak demektir. Ancak mesele sadece Gaffar Okkan değil. Ne yazık ki bu kadim şehirdeki tüm değerlere karşı bir saygısızlık söz konusudur. Diyarbakır'ın bir başka önemli değeri olan rahmetli Sezai Karakoç'a yapılanlar da bunun bir göstergesidir. Sezai Karakoç, siyasetin ötesinde, edebiyatımızın müstesna ismi, büyük bir mütefekkir ve şairdir. Halkımızın ortak iradesi ve kararıyla ismi, Diyarbakır'daki bir kültür merkezine verilmiştir. O, bu şehrin sanatını, kültürünü ve özünü temsil eden bir isimdir" dedi.