Belediye başkanının kardeşi, motosiklet kazasında ağır yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü mevkisinde meydana geldi. Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu'nun kardeşi Şehmuz Mehmetoğlu'nun kontrolünü kaybettiği motosiklet, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmetoğlu, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmetoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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