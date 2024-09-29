Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kuzen öldü
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kuzenin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma ekipleri R.M.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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