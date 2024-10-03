Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Barosu'nun Narin soruşturmasında 'müşteki' talebi kabul edildi

        DİYARBAKIR Barosu, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) soruşturması ile ilgili 'kurumsal olarak müşteki taraf' taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Barosu'nun Narin soruşturmasında 'müşteki' talebi kabul edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR Barosu, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) soruşturması ile ilgili ‘kurumsal olarak müşteki taraf’ taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Diyarbakır Barosu da 13 Eylül’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na davada ‘kurumsal olarak müşteki taraf’ talebinde bulunmuştu.

        Barodan yapılan açıklamada, taleplerinin kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Diyarbakır Barosu olarak Narin soruşturmasına daha önce yapmış olduğumuz başvuruda 'aile bireylerin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde ‘müşteki sıfatıyla eklenme' talebinde bulunmuştuk. Talebimiz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibariyle kabul edilmiştir. Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in abisi Baran Güran, faillerin tespiti ve cezalandırması için hukuki destek talebiyle baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 10 katlı binada yangın; 4'ü çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da 10 katlı binada yangın; 4'ü çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı
        Diyarbakır Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı
        Narin Güran soruşturmasında Diyarbakır Barosunun müşteki olması kabul edild...
        Narin Güran soruşturmasında Diyarbakır Barosunun müşteki olması kabul edild...
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalan...
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalan...
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
        Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor