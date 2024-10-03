Diyarbakır Barosu'nun Narin soruşturmasında 'müşteki' talebi kabul edildi

DİYARBAKIR Barosu, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) soruşturması ile ilgili ‘kurumsal olarak müşteki taraf’ taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Diyarbakır Barosu da 13 Eylül’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na davada ‘kurumsal olarak müşteki taraf’ talebinde bulunmuştu.