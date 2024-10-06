Yapıcıoğlu: Bugün sıra Lübnan'da yarın Suriye, daha sonra da Irak, İran ve burada olacak

DİYARBAKIR'da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edilirken, burada konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Bir yıldır Gazze bombalanıyordu biz o zaman söyledik, ‘Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak’ diye. İşte bugün sıra Lübnan’da, yarın Suriye, daha sonra da belki Ürdün’de, İran’da, Irak’ta ve burada olacak” dedi.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto için toplandı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen grup sık sık tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Kalabalık grup, Yenihal Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü. Grup burada ‘Katil İsrail işbirlikçi PKK’ sloganları attı.