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        Yapıcıoğlu: Bugün sıra Lübnan'da yarın Suriye, daha sonra da Irak, İran ve burada olacak

        DİYARBAKIR'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilirken, burada konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir yıldır Gazze bombalanıyordu biz o zaman söyledik, 'Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak' diye.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:52 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:55
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        Yapıcıoğlu: Bugün sıra Lübnan'da yarın Suriye, daha sonra da Irak, İran ve burada olacak
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        DİYARBAKIR'da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edilirken, burada konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Bir yıldır Gazze bombalanıyordu biz o zaman söyledik, ‘Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak’ diye. İşte bugün sıra Lübnan’da, yarın Suriye, daha sonra da belki Ürdün’de, İran’da, Irak’ta ve burada olacak” dedi.

        Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto için toplandı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen grup sık sık tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Kalabalık grup, Yenihal Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü. Grup burada ‘Katil İsrail işbirlikçi PKK’ sloganları attı.

        Yürüyüşe katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, burada bir konuşma yaptı. Yapıcıoğlu, İsrail’in durdurulmaması halinde savaşın Türkiye’ye sıçrayabileceğini belirterek, “Bundan bir yıl önce Aksa Tufanı koptu. Ondan hemen sonra bir yıldır zulüm var. Gazze’ye zulüm, ölüm ve bombalar yağdı. Ama Gazzeliler direnmekten geri adım atmadılar. Siyonizmin zayıflığı, vahşeti, zalimliği ortaya çıktı ve kaybedecek. O zalimlere gün geçtikçe kin ve öfke büyüyor. Evet, biz öfkeliyiz, kızgınız ama ümitsiz değiliz. Orada zulüm devam ettiği müddetçe biz de zulme karşı kıyamda durmaya devam edeceğiz. Oradaki kardeşlerimize destek vermekten geri durmayacağız. Evet dünya sessiz ve Siyonizmin arkasındadır. 7 Ekim Aksa Tufanı bir milat oldu. Bu zulüm bir gün mutlaka bitecek ama bizim nerede durduğumuz hep hatırlanacak. Bir yıldır Gazze bombalanıyordu biz o zaman söyledik; ‘Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak’ diye. İşte bugün sıra Lübnan’da, yarın Suriye’de daha sonrada belki Ürdün’de, İran’da, Irak’ta ve burada olacak. Mazlumlar ayağa kalktığı gün zalimler diz çökecektir. İnşallah o gün çok yakındır. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

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