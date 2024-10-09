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        Kız çocuğuna taciz girişimini mahalleli önledi; kaçan şüpheli aranıyor

        DİYARBAKIR'da, 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahallelinin fark etmesiyle kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:00
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        Kız çocuğuna taciz girişimini mahalleli önledi; kaçan şüpheli aranıyor
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        DİYARBAKIR’da, 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahallelinin fark etmesiyle kaçtı. Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi, Ayşenur Zarakolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürme çalıştı. Taciz şüphelisini fark eden çevredekiler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Kontrollerinde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürüldü.

        Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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