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        Diyarbakır'da emekli öğretmene duygusal veda

        DİYARBAKIR'da 34 yılın ardından emekli olan öğretmen Ahmet Kurmalı, öğrencilerinin hazırladığı sürprizle duygu dolu anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:05
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        Diyarbakır'da emekli öğretmene duygusal veda
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        DİYARBAKIR'da 34 yılın ardından emekli olan öğretmen Ahmet Kurmalı, öğrencilerinin hazırladığı sürprizle duygu dolu anlar yaşadı.

        Yenişehir ilçesi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan ve emekli olan 34 yıllık öğretmen Ahmet Kurmalı’yı okuldan ayrılırken öğrencileri yalnız bırakmadı. Okulun bahçesinde iki sıra oluşturan öğrenciler, Kurmalı çıkarken alkışlar eşliğinde ona sarılarak veda etti. Duygusal anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Birçok okulda uzun yıllar görev yaparak sayısız öğrenci yetiştirdiğini söyleyen Kurmalı, "Öğretmenlik mesleği peygamber mesleğidir. Çok kutsal bir misyonu var. Mesleğime aşık biriydim. Elimden geldiği kadar faydalı olmaya, iyi insan yetiştirmeye gayret ettim. Artık nokta koymanın zamanı gelmişti. Bu güzel uğurlama için evlatlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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