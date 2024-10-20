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        TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız

        DİYARBAKIR'a pamuk hasadı için gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçilerimiz iç piyasada pamuk fiyatlarında son üç yıldır umduğunu bulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:45 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:50
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        TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız
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        DİYARBAKIR’a pamuk hasadı için gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Çiftçilerimiz iç piyasada pamuk fiyatlarında son üç yıldır umduğunu bulamadı. Bu yılda umduğu fiyatı alamazsa önümüzdeki sezon üretim miktarında azalma olacaktır. Yani sadece yurt dışından gelen göçmenlerle Türk tarımının sürdürülebilirliğini sağlayamayız. Onun için muhakkak surette çiftçimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız. Gençlerimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız” dedi.

        TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır’a gelerek pamuk hasadına katıldı. Sur ilçesine bağlı kırsal Kozan Mahallesi’nde düzenlenen hasat töreninde Bayraktar’a Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şirin Demir, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ve diğer ilçelerin ziraat odaları başkanları katıldı. Çiftçilerle hasat yapan Bayraktar, “Türk tarımının vazgeçilmez bir ürünü olan pamuk; lif, çiğit, tohum, yağ, küspe gibi asıl ve yan ürünleriyle tekstil, hazır giyim, bitkisel yağ ve yem başta olmak üzere birçok sektöre hammadde oluşturuyor. Türk tekstil ve hazır giyim sanayilerimizin kuruluşunda ve hızla gelişerek bugünki seviyelere gelmesinde yerli pamuk üretimimizin yani çiftçilerimizin önemli rolü göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.

        ‘GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI REVİZE EDİLMELİ’

        Bayraktar, Türkiye’de 2023 verilerine göre 22 ilde pamuk üretimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Nisan ayı sonu itibariyle ekimi yapılan pamukta hasat devam ediyor. Yaklaşık 4,8 milyon dekar alanda üretimi gerçekleştirilen pamukta geçtiğimiz yıl çiftçilerimiz 2,1 milyon ton kütlü pamuk üretti. Bu yıl ise Türkiye İstatistik Kurumu Birinci Tahmin Verilerine göre 2,2 milyon ton seviyesinde üretim tahmin ediliyor. Pamuğa, Gümrük Birliği Anlaşması nedeniyle sanayi ürünü kabul edildiği için gümrük vergisi koyamıyoruz. Dünya pamuk fiyatlarındaki düşüş iç piyasada pamuk fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve fiyatları düşürüyor. Pamuk bir sanayi ürünü değildir, tarım ürünüdür. Gümrük Birliği Anlaşması revize edilmeli, pamuk tarım ürünü olarak değerlendirilmelidir. Çiftçilerimiz iç piyasada pamuk fiyatlarında son 3 yıldır umduğunu bulamadı. Bu yıl da umduğu fiyatı alamazsa önümüzdeki sezon üretim miktarında azalma olacaktır. Yani sadece yurt dışından gelen göçmenlerle Türk tarımının sürdürülebilirliğini sağlayamayız. Onun için muhakkak surette çiftçimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız. Gençlerimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız. Çiftçimizi desteklemeliyiz. Hatta sadece gençlerimiz için değil. Biz kadınlarımız için de pozitif ayrımcılık istiyoruz. Kadınlarımızın sosyal güvenlik primlerinin bir kısmının da devlet tarafından ödenmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

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