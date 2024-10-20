TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız

DİYARBAKIR’a pamuk hasadı için gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Çiftçilerimiz iç piyasada pamuk fiyatlarında son üç yıldır umduğunu bulamadı. Bu yılda umduğu fiyatı alamazsa önümüzdeki sezon üretim miktarında azalma olacaktır. Yani sadece yurt dışından gelen göçmenlerle Türk tarımının sürdürülebilirliğini sağlayamayız. Onun için muhakkak surette çiftçimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız. Gençlerimizi tarlada tutmanın hesaplarını iyi yapmalıyız” dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır’a gelerek pamuk hasadına katıldı. Sur ilçesine bağlı kırsal Kozan Mahallesi’nde düzenlenen hasat töreninde Bayraktar’a Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şirin Demir, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ve diğer ilçelerin ziraat odaları başkanları katıldı. Çiftçilerle hasat yapan Bayraktar, “Türk tarımının vazgeçilmez bir ürünü olan pamuk; lif, çiğit, tohum, yağ, küspe gibi asıl ve yan ürünleriyle tekstil, hazır giyim, bitkisel yağ ve yem başta olmak üzere birçok sektöre hammadde oluşturuyor. Türk tekstil ve hazır giyim sanayilerimizin kuruluşunda ve hızla gelişerek bugünki seviyelere gelmesinde yerli pamuk üretimimizin yani çiftçilerimizin önemli rolü göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.